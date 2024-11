Incidente su viale Aldini a Bologna: grave un motociclista

Bologna, 16 novembre 2024 – Grave incidente, ieri nel tardo pomeriggio, lungo viale Aldini.

Un uomo di 43 anni è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Maggiore, dopo essersi scontrato, con il suo scooter, contro un'auto.

È accaduto intorno alle 18,20, all'altezza del civico 50: moto e auto stavano percorrendo il viale nella stessa direzione quando, per cause adesso al vaglio della polizia locale, si sono 'toccate' lateralmente.

Il quarantatrenne, nell'impatto, è stato sbalzato dalla sella, finendo sull'asfalto. Subito l'automobilista e i testimoni hanno dato l'allarme: l'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato al Maggiore, dove si trova adesso ricoverato in Medicina d'Urgenza, non in pericolo di vita.