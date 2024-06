Incidente in bici in via Marconi. Il motociclista si è costituito

La notte, a quanto pare, porta consiglio. Il conducente della moto rimasta coinvolta nell’incidente di mercoledì sera in via Marconi con una Mobike si è presentato giovedì pomeriggio negli uffici della polizia locale. Il ragazzo, un diciottenne, dopo lo scontro con la bici a noleggio, condotta da una ventitreenne, invece di prestare soccorso alla ragazza caduta si era subito allontanato. E a nulla erano serviti i richiami di testimone, che a quanto pare aveva anche tentato di inseguirlo per farlo fermare.

Nello scontro la ragazza era rimasta ferita in modo grave: subito soccorsa, era stata trasportata d’urgenza all’ospedale Maggiore, dove era stata ricoverata in Rianimazione. Ieri, le sue condizioni sono migliorate e la venitreenne è stata trasferita alla terapia semintensiva. Il diciottenne, appreso della gravità dell’incidente di cui era stato parte, probabilmente ha avuto un sussulto di responsabilità. E ha così deciso di presentarsi spontaneamente dalla polizia locale, che stava già lavorando sulle immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza e sarebbe comunque in breve riuscita a individuare il ‘pirata’.

Anche grazie alla dichiarazione rilasciata dal ragazzo, gli agenti sono riusciti a ricostruire in parte la dinamica dell’incidente, che non aveva testimoni e per questo non era ancora chiara. Stando a quanto raccontato dal giovane, la bici e lo scooter percorrevano entrambi via Marconi con direzione centro quando, indicativamente all’altezza del civico 26, nei pressi dell’incrocio con via Riva Reno, sono entrati in collisione laterale e la ciclista è caduta sull’asfalto, mentre il diciottenne proseguiva la sua corsa. Nei prossimi giorni continueranno gli approfondimenti della polizia locale per delineare l’esatta dinamica e chiarire i motivi per cui il ragazzo abbia deciso di proseguire dopo l’incidente. La sua posizione è adesso al vaglio, ma non è escluso che, al termine degli accertamenti, oltre alle lesioni colpose, il ragazzo possa dover rispondere, visto il suo comportamento, anche di omissione di soccorso.

n. t.