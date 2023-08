Incidente in moto a Galliera: giovane portato in ospedale con elisoccorso

Perde il controllo della moto a un incrocio e finisce sull’asfalto. A finire in ospedale un 24enne. I fatti sono avvenuti nella tarda serata di venerdì a Galliera, ma ad intervenire sono stati i carabinieri della pattuglia della limitrofa San Pietro in Casale. Era da poco passata l’1 di notte quando il motociclista stava percorrendo la via Garibaldi quando, arrivato all’incrocio, si è schiantato è stato sbalzato dalla moto per diversi metri finendo in un campo. Sul posto, avvisati da alcuni residenti, sono arrivati i carabinieri di San Pietro che erano di turno. I militari si sono occupati dei rilievi per chiarire la dinamica: quel che è certo è che nello scontro non sono coinvolti, nè sono stati coinvolti altri mezzi. Sul posto, poi, anche i sanitari del 118 che sono arrivati con un’ambulanza. Anche se le condizioni del 24enne non erano gravi, visto il politrauma e possibile fratture, poco dopo è arrivato l’elisoccorso che lo ha portato in codice di media gravità al Maggiore.