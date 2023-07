Incidente in moto in Francia, muore una coppia di commercianti di San Giovanni (Bologna)

San Giovanni in Persiceto (Bologna), 26 luglio 2023 – Incidente stradale in Francia, muore una coppia di San Giovanni in Persiceto. Una tragedia, quella dei coniugi Alfio Lenzi, 63 anni, e Cristina Fanin, 56, che ha scioccato l’intera comunità dove i due erano molto conosciuti. Lui, assieme al fratello Roberto, conduceva una macelleria, mentre la moglie Cristina era la titolare di un panificio pasticceria sempre nel centro storico.

I coniugi erano in vacanza in Francia quando sabato scorso si sono schiantati in moto nell’autostrada francese A6. Secondo quanto riportato dalla stampa d’oltre Alpe i coniugi Lenzi viaggiavano in sella ad una moto quando - per cause in via di accertamento - il mezzo avrebbe sbandato, schiantandosi all'altezza di una curva in prossimità dello svincolo Chitry nei pressi del parco eolico di Auxerrois, provincia storica francese nel nord ovest della Borgogna a meno di due ore da Parigi. Non si escludono le ipotesi del malore o di un guasto meccanico.

“Non ho notizie precise – dice il sindaco Lorenzo Pellegatti – di quanto è accaduto. Siamo profondamente dispiaciuti e rattristati. Ora attendiamo il rientro in Italia delle salme. Al momento né l’amministrazione comunale nè le forze dell’ordine sono state informate a riguardo".

La notizia della morte dei coniugi è rimbalzata sui social locali e numerosi sono stati i messaggi di cordoglio. I figli Sara e Michael si sono chiusi nel silenzio e non vogliono condividere un lutto così doloroso.