Incidente e incendio A13 a Bologna, a fuoco Tir con cartongesso

Vigili del fuoco in azione

Incidente Granarolo tra due auto e una moto: via Roma paralizzata

Per approfondire:

Bologna, 20 febbraio 2023 – Incidente incendio sulla A13, nel tratto bolognese. Ha preso fuoco un autoarticolato che trasportava cartone e lastre di cartongesso al chilometro 13. Le squadre dei vigili del fuoco di Bologna, intervenute con dieci unità, estinte le fiamme, stanno provvedendo alla bonifica. Traffico chiuso durante le operazioni di spegnimento.

Contemporaneamente in direzione Nord, poco dopo le 14 sempre sull’A13 Bologna-Padova è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Bologna Interporto e Altedo in direzione Padova a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 12 che ha visto coinvolti 3 mezzi pesanti.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi meccanici e sanitari, i Vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico è bloccato e si registrano 4 km di coda in direzione Padova. Agli utenti in viaggio provenienti da Bologna e diretti verso Padova, si consiglia di uscire a Bologna Interporto e rientrare ad Altedo dopo aver percorso la viabilità ordinaria.