Bologna, 3 novembre 2021 - Un ragazzo italiano di 21 anni ha perso sei dita in un grave infortunio sul lavoro avvenuto, questa mattina alle 5, all'Interporto di Bologna. L'incidente è avvenuto nel magazzino della Dhl. "Stiamo ancora piangendo la morte di Yaya Yafa, il giovane lavoratore di 22 anni schiacciato da un camion presso il magazzino di Sda-Poste all'Interporto di Bentivoglio, dopo soli tre giorni di lavoro", ricorda Tiziano Loreti del Si Cobas,

Il giovane operaio è dipendente della società Recikla srl, ditta che cura la manutenzione di alcuni impianti all'interno dei capannoni. Da una prima ricostruzione, il giovane operaio era nel blocco 9.4 della Dhl e stava sostituendo la catena del rullo di smistamento pacchi, quando per cause in corso di accertamento, il rullo avrebbe ripreso a funzionare, tranciandogli le dita. Soccorso dal 118, è stato trasportato all'ospedale Maggiore di Bologna in condizioni di media gravità.

"Questo ennesimo e grave fatto non è altro che la conseguenza di condizioni di lavoro in cui la sicurezza è un elemento secondario, molte volte una scocciatura. Qualche settimana fa, durante un incontro, avevamo fatto presente ad un Responsabile e all'Rls del magazzino in oggetto il rischio che i lavoratori correvano lavorando con quei ritmi; ovviamente nessun intervento, nessuna precauzione adottata", tuona Si Cobas.

Di fronte al nuovo incidente la risposta del sindacato non si attendere: "Dalle 20 di stasera apriremo lo stato di agitazione in tutti i magazzini Dhl, per facchini e drivers, per ribadire che le nostre vite valgono più dei loro profitti". E se "qualcuno avrà il coraggio di parlare di fatalità; ma noi sappiamo che questo ennesimo e grave fatto non è altro che la conseguenza di condizioni di lavoro in cui la sicurezza è un elemento secondario, molte volte una scocciatura", afferma Loreti.