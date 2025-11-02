Investito, muore ciclista: caccia al pirata

Bologna, 2 novembre 2025 – Investito in bici da un’auto pirata: muore un anziano. E’ successo oggi poco prima delle 13.30, in via degli Stradelli Guelfi.

Stando a una primissima ricostruzione, la bici è stata travolta: i testimoni riferiscono di sangue a terra, con la mountain bike che è andata distrutta. Le condizioni del 78enne investito sono apparse subito disperate. E’ stato rianimato per un’ora, sul luogo è stato inviato anche un elicottero. Ma non è servito, purtroppo. L’uomo è deceduto sul posto.

E ora è caccia all’auto pirata, con le ricerche ai confini della città di Bologna. Si cerca di rintracciare una Opel Astra, vecchio modello. L’investitore sarebbe scappato infatti verso San Lazzaro. Indagano polizia locale e carabinieri.

L’incidente è avvenuto in una strada considerata ‘maledetta’, in un tratto più volte segnalato come molto pericoloso dai residenti. La rabbia dei cittadini: “Dovevano farci una ciclopedonale, è un punto che va messo in sicurezza e lo diciamo da anni. Cosa stanno aspettando per intervenire? Dateci ascolto, non perdiamo più tempo”.