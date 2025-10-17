Sos case popolari
CronacaIncidente all’Ippodromo di Bologna, spettatore colpito dal veicolo che accompagna i cavalli: gravissimo in Rianimazione
17 ott 2025
MARIATERESA MASTROMARINO
Cronaca
Incidente all’Ippodromo di Bologna, spettatore colpito dal veicolo che accompagna i cavalli: gravissimo in Rianimazione

E’ successo giovedì pomeriggio: il 68enne residente in città è ricoverato al Maggiore e lotta per la vita. Il mezzo ‘autostart’ dotato di aste ha effettuato una manovra imprevista e le ali ancora aperte lo hanno colpito in gradinata

Incidente all'Ippodromo di Bologna, spettatore colpito dalle ali dell'autostart che accompagna i cavalli e che si chiudono all'inizio della gara: è gravissimo (immagine d'archivio)

Bologna, 17 ottobre 2025 - Grave incidente ieri pomeriggio all’Ippodromo: uno spettatore, un uomo di 68 anni, è stato colpito dal veicolo speciale che accompagna i cavalli, precedendoli, all’interno della pista dove si svolgono le gare ippiche.

La vittima, che risiede in città, lotta tra la vita e la morte ed è ricoverata all’ospedale Maggiore in prognosi riservata in Rianimazione. Intorno alle 17,30, stando alle prime ricostruzioni del pubblico, anche se la dinamica è tutta da chiarire e la ricostruzione dello scontro è in mano alla polizia Locale, il mezzo ‘autostart’, dotato di aste che si chiudono con l’avvio della gara, una volta entrato in pista ha effettuato una manovra imprevista, spostandosi sulla destra delle corsie.

Le ali della macchina erano ancora aperte e una di queste ha colpito l’uomo che si trovava tra le prime file delle gradinate. Il 68enne ha riportato gravissime lesioni dopo essere stato sbalzato al suolo. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato la vittima in ospedale, mentre le indagini sono a carico della Locale.

