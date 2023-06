Bologna: morì nell’incidente con la Lamborghini, no al risarcimento

Sant’Agata, 11 giugno 2023 – Nessun risarcimento per la famiglia di Vito Rotunno, l’autista dell’allora presidente della Corte d’appello di Bologna Giuseppe Colonna, che il 17 novembre 2017 perse la vita in un tragico schianto a bordo di una Lamborghini durante un giro di prova nel corso di una visita di Colonna all’azienda di Sant’Agata Bolognese.

Dopo l’archiviazione del procedimento penale per omicidio colposo a carico di ignoti, nell’ottobre del 2019, ieri il tribunale del Lavoro ha respinto la richiesta dei familiari dell’autista di avere accesso a un trattamento previdenziale da parte dell’Inail assumendo che Rotunno, 57 anni, fosse deceduto durante una visita ‘formale’ del presidente della Corte e, dunque, mentre era in servizio.

Al processo, si erano costituiti l’Avvocatura dello Stato, per conto del Ministero della Giustizia alle cui dipendenze era appunto l’autista, e quella dell’Inail.

Il tribunale però ha ritenuto carenti i presupposti per accogliere la richiesta della famiglia della vittima, poiché nonostante l’ufficialità della visita alla sede di Sant’Agata dell’azienda di automobili di lusso, il fatto che l’autista avesse poi provato l’auto sportiva era una sua digressione privata, ’esterna’ al suo impiego lavorativo.

L’Avvocato dello Stato, Vittorio Melandri, durante il procedimento aveva peraltro tirato in ballo la stessa Lamborghini, sostenendo come non fosse tanto l’istituzionalità o meno della visita alla sede di Sant’Agata il fulcro della vicenda, quanto il fatto che dall’azienda si fosse concesso a Rotunno di guidare un’automobile pericolosa senza che ne avesse i requisiti previsti dalla normativa europea cosiddetta ’Direttiva macchine’; quest’ultima con le sue regole rigide, tuttavia, non si applica ai veicoli circolanti su strada, qual era quello interessato dal fatto, come ha rilevato la difesa di Lamborghini, rappresentata dall’avvocato Gabriele Bordoni.

Il legale nel corso del processo ha infatti chiarito come l’automobile in questione, sebbene sportiva e molto performante, fosse destinata alla strada e non alla pista da corsa, perciò l’unico requisito necessario era semplicemente che la persona al volante avesse la patente da più di tre anni, ed era questo naturalmente il caso del cinquantasettenne, che era pure autista di professione.

Dai rilievi eseguiti durante il procedimento penale, inoltre, era emerso come nonostante le raccomandazioni ricevute da parte del personale di Lamborghini, l’autista si fosse slacciato la cintura di sicurezza, per motivi mai chiariti, durante la prova: fu per questo motivo che finì poi sbalzato fuori dal finestrino dello sportello sul lato del guidatore dell’auto quando, affrontando una curva a velocità sostenuta, perse il controllo della vettura e si schiantò frontalmente contro un tir. Sull’asfalto, l’autista batté poi violentemente la testa contro il marciapiede, perdendo così la vita.

Nel corso del procedimento penale, la famiglia dell’autista aveva chiesto un risarcimento di diverse centinaia di migliaia di euro, ma tutto fu appunto archiviato; in questo caso, la richiesta era quella di una rendita previdenziale da parte di Inail, che sarebbe stata calcolata se il ricorso fosse stato accolto dal tribunale.