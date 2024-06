Bologna, 4 giugno 2024 – Ennesimo infortunio sul lavoro a Bologna. E’ successo nel primo pomeriggio, nel cantiere del tram in via Riva Reno a Bologna. Dalle prime informazioni, sembra che un operaio 50enne, per cause da accertare, abbia riportato una ferita a una gamba.

Sul posto sono intervenuti il 118, con automedica e ambulanza, e la polizia. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell'accaduto. L' operaio, in base a quanto risulta, non è in gravi condizioni.