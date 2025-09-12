Morto nell’incidente in via Murri, il 18enne era senza cintura? Il video dell’inseguimento a folle velocità

Bologna, 12 settembre 2025 – Valjero Maksuti, il diciottenne vittima questa mattina dello schianto tra via Murri e via dei Lamponi dopo un inseguimento su un’auto rubata (foto), è morto sul colpo dopo essere stato sbalzato fuori dall’abitacolo a seguito del tremendo incidente a grande velocità: sembra che il giovane non indossasse la cintura di sicurezza.

L’amico, il 19enne conducente del mezzo che probabilmente sarà arrestato per omicidio stradale, non risulta invece in pericolo di vita: a differenza del passeggero, probabilmente indossava la cinta. Guidava con una patente di guida albanese che non è mai stata convertita in un docimento italiano, come richiederebbe la legge.

Le lamiere accartocciate dell'Audi: l'inseguimento in zona Murri all'alba si è concluso con un terribile incidente in cui ha perso la vita un 18enne (FotoSchicchi)

Chi era Valjero Maksuti, il 18enne morto questa mattina nello schianto in via dei Lamponi

Emergono nuovi particolari e dettagli sul tremendo incidente in zona Murri, che dalle prime luci dell'alba di oggi ha sconvolto i bolognesi. Maksuti era arrivato in Italia come minore non accompagnato da qualche anno e fino a febbraio, cioè quando ha compiuto 18 anni, risiedeva in una comunità per minori in città. Poi la scelta di abbandonare la struttura, con tanto di Pec inviata per comunicare la propria decisione di trasferirsi in un appartamento privato. Il conducente del mezzo, invece, risulta ancora residente in un’altra comunità del Bolognese.

Maksuti non era un profilo sconosciuto alle forze dell’ordine: già lo scorso anno il giovane era stato denunciato dalla polizia per il furto di un monopattino. Il conducente e amico della vittima, invece, risulta incensurato.

L'intervento dei vigili del fuoco in zona Murri a Bologna dopo l'incidente (FotoSchicchi)

La dinamica della tragedia

I due ragazzi erano stati intercettati dalla pattuglia del commissariato Santa Viola in via Tolmino. I poliziotti hanno intimato loro l’alt: inizialmente è sembrato che i due giovani avessero l’intenzione di fermarsi e di rispettare l’ordine, ma all’avvicinarsi della pattuglia sono scappati a velocità folle imboccando i viali e poi via Murri.

All’altezza dell’incrocio con via dei Lamponi, il 19enne che si trovava alla guida dell’auto avrebbe perso il controllo, finendo per schiantarsi contro un palo per poi carambolare contro le altre auto in sosta nella strada.

Secondo le prime ricostruzioni, la volante non sarebbe mai entrata in contatto con l’Audi, vista la velocità a cui viaggiava, perdendola di vista fino all’arrivo in via Murri. Il 18enne, che era seduto al lato passeggero, sbalzato fuori dall'abitacolo per l’assenza di cintura è morto sul colpo.

Il 19enne, soccorso e affidato al 118. Dentro l’auto sono stati trovati un martelletto frangivetro, un tirapugni e un braccialetto d’oro, oltre a un mazzo di chiavi di un appartamento.