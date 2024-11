Incidente a Loiano, auto finisce contro un grosso albero: un ferito

Loiano (Bologna), 23 novembre 2024 - Incidente nelle notte nel Bolognese: un'auto è uscita di strada finendo contro un albero di grosse dimensioni. Lo schianto è avvenuto poco prima dell'una e mezza a Loiano, fondovalle Savena, all'altezza del bivio località Mulini in direzione di Monghidoro. Coinvolta nell'incidente solo una vettura: il mezzo, per cause ancora in corso di accertamento, è finito fuori strada andandosi a schiantare contro un albero: un uomo è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi: il personale sanitario del 118 e i vigili del fuoco con una squadra di Monzuno. Presenti anche i carabinieri per svolgere tutti gli accertamenti del caso e ricostruire la dinamica dell'incidente.