“Si è schiantato per una bravata”. Il 17enne lotta tra la vita e la morte

Sant’Agata (Bologna), 4 maggio 2025 – Rimane in prognosi riservata e in pericolo di vita, il 17enne che, nel tardo pomeriggio di venerdì, è rimasto coinvolto in un terribile incidente a Sant’Agata, in via Fratelli Cervi angolo viale della Repubblica.

A essere ancora ricoverati in ospedale, con politraumi e fratture, ma non in gravi condizioni, anche altre due persone: la coetanea che era salita in sella con il 17enne e il bambino di 7 anni che era sulla macchina contro cui ha impattato la moto.

Nella mattinata di ieri è stata dimessa dopo le cure e una notte in osservazione, la mamma del piccolo, una 41enne, che era in auto anche col marito, rimasto illeso.

La dinamica di ciò che ha portato allo scontro tra la Dacia Duster, su cui viaggiava la famiglia, e la moto KeeWay, con in sella i due ragazzi, è al momento abbastanza chiara, stando anche a quanto ricostruito dagli inquirenti: la moto, infatti, avrebbe transitato all’incrocio tra via Fratelli Cervi e viale della Repubblica senza dare la precedenza alla macchina che stava sopraggiungendo.

L’impatto fra i due mezzi è stato, infatti, molto violento.

Rimane, a oggi, invece, ben poco chiaro cosa abbia portato i due ragazzini a salire su una moto, non di loro proprietà. Tanti i testimoni che erano sul posto, verso le 19, al momento dello schianto e sono tutti stati sentiti dalle forze dell’ordine: c’è chi dice che il ragazzino, forse per fare una ‘bravata’, abbia invitato la coetanea a salire sulla moto di un amico, essendo le chiavi inserite nel quadro di accensione per poi sfrecciare via e impattare con la Dacia. C’è, invece, chi dice di aver visto il 17enne, addirittura senza casco, caricare la ragazzina su una moto non proprio di un amico, ma quasi di un estraneo, per fare uno scherzo, essendoci sempre le chiavi inserite.

Certo è che, si sia trattato di uno scherzo a un amico o a un poco più che conoscente, le conseguenze sono state gravissime.

Sul posto, subito dopo lo scontro, sono arrivati i sanitari del 118 con ambulanze, automedica ed elisoccorso.

Con loro i carabinieri della stazione di San Giovanni in Persiceto e del nucleo operativo radiomobile della compagnia di San Giovanni.

A rendere ancor più drammatico il momento, e ancora più difficili i soccorsi e i rilievi, l’arrivo, sul luogo dell’incidente, dei familiari del 17enne, poi portato via in elisoccorso, e dell’altro a cui era stata sottratta, seppur amichevolmente appunto, la moto.

Le due ‘fazioni’ di parenti hanno iniziato a incolparsi a vicenda per quanto è accaduto: la situazione era diventata tale che i carabinieri presenti sul posto hanno dovuto chiamare una pattuglia in supporto e i militari hanno dovuto dividere i parenti e riportarli alla calma.