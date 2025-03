Si schianta contro un palo: Marco Panigadi muore a 26 anni

Un tragico incidente, domenica mattina all’alba, in via del Sale a Cesena, è costato la vita di Marco Panigadi, 26 anni. Il ragazzo era alla guida di una Toyota Corolla, diretto verso Cervia, quando all’improvviso è uscito di strada andando a sbattere contro un palo della segnaletica stradale.

Avrebbe fatto tutto da solo e nel sinistro non sarebbero coinvolti altri mezzi. Il giovane è stato soccorso da alcuni passanti che hanno chiamato immediatamente un’ambulanza del 118: i sanitari hanno provveduto a trasportarlo al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena dove purtroppo è deceduto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile di Cesena e della stazione di Macerone per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Potrebbe essersi trattato di un malore, un colpo di sonno o altro. Saranno le indagini dei carabinieri e i vari esami che sono stati eseguiti sulla salma, compresi quelli alcolemici e tossicologici come prevede la legislazione vigente, a stabilire cosa è successo e cosa è stato a provocare l’incidente che ha spezzato la vita di Marco.

La salma della giovane vittima è già tornata a Bologna, riconsegnata alla famiglia per poi procedere ai funerali. Resta comunque il fatto che nel cesenate non si ferma la terribile scia di sangue con incidenti in cui perdono la vita giovani vittime.

