Incidente di Matteo Prodi a Bologna, sette mesi a Roberto Grandi

Bologna, 11 gennaio 2023 – Sette mesi di condanna in abbreviato con il riconoscimento di tutti i benefici di legge, dalla non menzione alla sospensione della pena.



Questa la sentenza arrivata poco fa dal gup Pecorella nei confronti di Roberto Grandi, sociologo ed ex presidente dell'Istituzione Musei di Bologna, accusato di omicidio stradale: alla guida della propria auto, il 27 febbraio 2020, travolse e uccise sui Colli, all'incrocio tra via di Barbiano e via degli Scalini, il 18enne Matteo Prodi, nipote dell'ex eurodeputato Vittorio, fratello di Romano.

Il pm Marco Imperato aveva chiesto per l'imputato 8 mesi. Motivazioni fra 30 giorni.