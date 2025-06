Incidente a Monghidoro, motociclista finisce in una scarpata: al Maggiore in gravi condizioni

Monghidoro (Bologna), 12 giugno 2025 - Ennesimo grave incidente stradale sulle arterie di viabilità della provincia bolognese. Verso le 13.30 di oggi un motociclista è finito in una scarpata, pare dopo aver perso il controllo della moto, una Yamaha di grossa cilindrata, su cui viaggiava. Il ragazzo, sulla trentina, stava percorrendo con altri motociclisti, la Fondovalle Savena in direzione di Monghidoro, poco prima del bivio che conduce anche a Castel dell'Alpi. A un certo punto, all'altezza della frazione di Fradusto, per cause ancora in via di accertamento, il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo, sbandando e uscendo di strada. Il motociclista e la due ruote sono finiti in una scarpata a bordo strada, fermandosi a diversi metri di dislivello dalla sede stradale, in una selva di rami e alberi.

La macchina dei soccorsi

Immediato l'allarme ai soccorsi da parte di altri centauri che hanno assistito al terribile incidente. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, sia dal distaccamento di Monghidoro che da quello di Monzuno, insieme ai colleghi del Soccorso Alpino della stazione Rocca di Badolo. Tutti si sono subito adoperati per calarsi nella scarpata e recuperare il giovane che è poi stato affidato alle cure dei sanitari. Il 118 è arrivato sul posto con ambulanza, automedica di Loiano e, viste le gravi condizioni, con l'elisoccorso che ha portato il ferito in codice rosso all'ospedale Maggiore. Sulla scena dell'incidente, per appurare la dinamica di quanto avvenuto, i carabinieri della Compagnia di San Lazzaro di Savena. La strada è rimasta chiusa al traffico per circa un'ora per permettere il recupero del ferito e del mezzo, poi i rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata.