Bologna: un altro incidente a Monterenzio, auto finisce nel burrone

Monterenzio (Bologna), 29 dicembre 2023 - Ancora un incidente sulle strade di Monterenzio a neanche ventiquattro ore di distanza dal mortale di ieri mattina sulla via Idice dove aveva perso la vita la 26enne Giovanna Cristiani. Questa mattina, poco dopo le 12, un’auto, una Ypsilon rossa, è uscita di strada sulla tortuosa via Monte Armato, in frazione Cá del Vento, e, dopo un volo di svariati metri, si è arenata in un burrone.

A bordo una 30enne di Monterenzio che abita poco distante e stava facendo rientro a casa. Le cause dell’uscita di strada non sono chiare: forse un lieve malore o una distrazione.

Ad estrarre la giovane dall’auto i pompieri di San Lazzaro intervenuti con il nucleo Saf di Bologna. Sul posto anche l’ambulanza.

A caricare la ragazza, però, l’elisoccorso di Pavullo che l’ha trasportata al Maggiore in codice di media gravità con un politrauma.