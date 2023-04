Incidente a Monzuno (Bologna) oggi, travolto da un albero caduto: morto un uomo di 38 anni

Bologna, 8 aprile 2023 – Tragedia questa mattina a Monzuno: un uomo è morto dopo essere stato travolto dal tronco di un albero.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco , con l'elicottero del reparto volo di Bologna.

L’incidente è avvenuto alle 11.20 in Località Monzuno: secondo le prime ricostruzioni, l’uomo un 38enne del posto, sarebbe rimasto schiacciato dalla caduta di un albero. Sulle cause della morte – ancora in fase d’accertamento – indagano i carabinieri.

Sul posto le squadre hanno liberato la vittima. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118.

Notizia in aggiornamento