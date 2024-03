Incidente, muore in ospedale l’automobilista ferita

San Giovanni in Persiceto (Bologna), 9 marzo 2024 – Non ce l’ha fatta la donna di San Matteo della Decima che mercoledì mattina era rimasta coinvolta in un tremendo incidente stradale che si era verificato a circa duecento metri da casa sua. La vittima è Lidia Borghesani, 73 anni, moglie di Mauro Corsini, personaggio noto nella popolosa frazione di Decima ed è morta giovedì sera all’ospedale Maggiore di Bologna, dove era stata ricoverata in gravi condizioni.

La signora faceva la camiciaia e ha condotto questa attività professionale al suo domicilio, dotata di una macchina professionale, fino al raggiungimento della pensione. Lascia anche un figlio.

Il marito, Mauro, è attivo nel volontariato così come in parrocchia. Lidia, secondo quanto si è potuto apprendere, stava rientrando a casa dopo avere fatto la spesa: era alla guida della sua Toyota Yaris, quando, per cause al vaglio della polizia locale intervenuta per i rilievi di rito, poco prima di mezzogiorno si è scontrata contro una Volkswagen Touran, in via Nuova all’incrocio con via Fossetta.

Lo scontro è avvenuto nei pressi dei capannoni dove vengono realizzati i carri allegorici dello storico carnevale di Decima. E si è trattato di un impatto terribile, tanto che la Toyota della signora è finita nel canale che costeggia la strada. Un incidente molto violento, con ogni probabilità causato da una mancata precedenza da parte di uno dei conducenti.

La signora era alla guida della Toyota ed era sola in auto, mentre sull’altra automobile c’erano due persone residenti a Nonantola, rimaste ferite in modo non grave.

Oltre alla polizia locale e ai medici del 118 e all’elisoccorso, erano intervenuti anche i vigili del fuoco per estrarre la signora dalle lamiere contorte della sua utilitaria. La donna, dopo le prime cure da parte dei medici del pronto intervento, era stata trasportata in ospedale in ambulanza.

Nello scorso settembre sempre due residenti di San Matteo della Decima, Giorgio Papi di 78 anni e Silvano Mantovani di 77, a bordo dello stesso mezzo della Pubblica assistenza, rimasero coinvolti in un tremendo incidente stradale in cui persero la vita. I due decimini erano volti noti e la loro scomparsa destò molto scalpore nella popolosa frazione di Persiceto.