Bologna, 4 agosto 2019 - Incidente mortale questa mattina poco prima di mezzogiorno sulla Nuova Bazzanese, all’altezza di Muffa in Valsamoggia. Per motivi ancora in fase di accertamento - la polizia municipale è al lavoro - un’utilitaria Opel e una moto entrambe dirette verso Bazzano si sono scontrate in un impatto frontale - laterale.

Il motociclista, un 64enne, è deceduto sul colpo. Sotto choc e trasportata al Maggiore in codice di bassa gravità la donna alla guida dell’auto, una 55enne.