Incidente mortale a Bologna: 25enne in moto si schianta contro auto in sosta

Bologna, 26 gennaio 2023 - Incidente mortale ieri sera in via del Tuscolano, a Bologna. Intorno alle 21.15 una moto stava percorrendo la via del quartiere Navile, quando si è schiantata contro un'auto in sosta all'altezza del numero 22.

Alla guida c'era un 25enne italiano, morto nella notte in ospedale. La vittima si chiamava Andrea Trocasio, era nato a Lamezia Terme ed era residente a Feroleto Antico (Catanzaro), ma viveva a Bologna.

La ricostruzione dell’incidente

Da una prima ricostruzione della polizia locale, il motociclista avrebbe perso il controllo della moto. Gli genti stanno visionando le telecamere della zona, ma non sembrano coinvolti altri veicoli.

Il motociclista è stato portato dal 118 in condizioni gravi all'ospedale Maggiore, poi è peggiorato nella notte ed è morto.