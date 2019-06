Argelato (Bologna), 18 giugno 2019 – Un motociclista di 49 anni, Giordano Tintorri, residente a Sala Bolognese (FOTO) è morto nella tarda mattinata in un terribile incidente stradale. Il centauro stava andando al lavoro in sella a una Honda quando, davanti al palazzo del Vignola, in via Funo ad Argelato, si è scontrato frontalmente con un furgone Dhl, intento a svoltare all’interno di un parcheggio.

Lo schianto è stato così forte che il centauro, dopo essere stato catapultato a 40 metri di distanza, è morto sul colpo. Tintorri, sposato e padre di un figlio di 21 anni, lavorava in un’azienda della zona, che stava raggiungendo con la sua moto prima del terribile scontro. I rilievi e la ricostruzione del tragico schianto sono affidati la polizia locale dell’Unione Reno Galliera.

