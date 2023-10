Incidente mortale sulla Bazzanese: Emanuela ancora grave, Simone fuori pericolo

Bologna, 26 ottobre 2023 – Simone sta meglio. Il venticinquenne è stato trasferito, ieri pomeriggio, al reparto di Chirurgia del Trauma. L’unico raggio di luce, nella tragedia che ha ingoiato, sulla Bazzanese, la famiglia Brucato. Le condizioni di sua cugina Emanuela, invece, sono ancora critiche e la trentenne resta ricoverata al reparto di Rianimazione del Maggiore, dove entrambi i ragazzi sono stati trasportati martedì pomeriggio, dopo essere rimasti coinvolti in un terribile frontale contro un Tir. Un incidente in cui hanno perso la vita Lara Cattani, 51 anni, mamma di Simone; e Tiziana Brucato, sorella gemella di Emanuela. Adesso, la polizia locale Reno Lavino sta ricostruendo la dinamica del tragico frontale: agli atti c’è anche un video, registrato dalla telecamera montata sul tir, che riprende l’impatto tra la Clio su cui viaggiava la famiglia Brucato, condotta da Lara, e il mezzo pesante. Un video dove si vede l’auto viaggiare nella corsia opposta, fino allo scontro. L’autista, che da quanto si vede non ha potuto in nessun modo evitare l’impatto, come da prassi verrà indagato per omicidio stradale. Subito dopo l’incidente l’uomo è stato trasportato in ospedale, sotto choc.

Tiziana ed Emanuela, che si erano laureate a marzo, insieme, in Scienze delle comunicazioni per la cultura e le arti a Palermo, dovevano tornare a casa nel capoluogo siciliano. Stavano andando, accompagnate dalla zia e dal cugino, a prendere l’aereo al Marconi. Avevano trascorso qualche giorno a Formigine, ospiti dai parenti, per poter affrontare alcuni colloqui di lavoro in Emilia-Romagna. Sogni spezzati sull’asfalto e adesso non resta che la speranza che Simone ed Emanuela possano riprendersi. A Formigine, chi conosceva Lara stenta a credere a "una tragedia così grande, che ha colpito una famiglia unita e per bene". E i social sono pieni di messaggi di cordoglio per Tiziana: sotto alle foto del suo profilo Facebook, che la ritraggono radiosa, abbracciata alla sorella nel giorno della laurea, sono tantissimi i messaggi di addio. Un dolore condiviso dal Comune di Caltavuturo, che proclamerà il lutto cittadino nel giorno dei funerali della giovane: "Il sindaco, l’amministrazione comunale e l’intero consiglio comunale si uniscono al profondo dolore della Famiglia Brucato per la tragica scomparsa della figlia Tiziana e della zia Lara Cattani. Il Comune di Caltavuturo esprime vicinanza a tutti i familiari. Nella giornata in cui si celebreranno i funerali sarà proclamato lutto cittadino". "Tanta tristezza... Riposa in pace Angelo Bello, che la terra ti sia lieve perché la vita è stata crudele", scrive chi conosceva Tiziana.