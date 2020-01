Bologna, 21 gennaio 2020 - E' morto a 29 anni nell'incidente stradale sulla Trasversale di Pianura tra Riccardina e Budrio (VIDEO). La vittima è un giovane residente a Castenaso. La chiamata è arrivata alle 18,20 alla sala operativa dei vigili del fuoco. Immediata l'allerta al 118.

Tre le auto coinvolte con persone incastrate all'interno. I vigili del fuoco sono intervenuti con tre squadre e con l'autogru' soccorrendo i conducenti delle vetture insieme ai saniatri del 118 presenti con due ambulanze e l'elicottero. Per il 21enne non c'è stato nulla da fare: il personale medico ha anche cercato di praticare la rianimazione ma senza successo. Un altro ferito è finito all'ospedale Maggiore in codice 2. Senza conseguenze il terzo automobilista.

I vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza il luogo del tragico incendio per i rilievi. Sul posto oltre al 115 e al 118 anche i carabinieri. Ripercussioni sulla circolazione.