Incidente mortale a Budrio, scontro auto moto: la vittima è un 24enne di Bologna

Budrio (Bologna), 31 maggio 2025 - Le strade della provincia di Bologna hanno mietuto un'altra vittima oggi, all'ora di pranzo. A perdere la vita, a Budrio, un 24enne residente a Bologna.

Erano da poco passate le 13. Il giovane era in sella alla sua moto e stava percorrendo la via San Vitale, in territorio di Budrio, da Medicina verso il bolognese. Dall'altra parte, ovvero da Castenaso verso Medicina, sopraggiungeva un'auto guidata da una 42enne, residente in provincia di Bologna. Ad un certo punto, per cause da chiarire, la moto del 24enne si è scontrata frontalmente con l'auto, che pare stesse per svoltare sulla Zenzalino.

L'impatto è stato devastante: il giovane è dapprima caduto sul parabrezza dell'auto per poi cadere al suolo a diversi metri di distanza dal punto d'impatto tra i due mezzi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con ambulanza, automedica ed elisoccorso: il giovane, però, era morto sul colpo e a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo.

La 42enne, in stato di choc, è stata portata in ospedale in codice di media gravità per il politruma riportato.

A fare i rilievi dell'incidente la Polizia Locale: spetterà agli agenti ora capire cosa abbia causato l'ennesima tragedia sulle strade metropolitane. In ausilio per la viabilità, che si è congestionata a lungo, i carabinieri.