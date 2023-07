Incidente mortale a Budrio (Bologna): si schianta con lo scooter contro un palo

Budrio (Bologna), 30 luglio 2023 - Un altro incidente, un altro mortale sulle strade ‘nere’ del bolognese, a Maddalena di Cazzano, frazione di Budrio. A perdere la vita un 49enne italiano residente nel budriese.

Erano quasi le 20. Il 49enne, che forse si stava dirigendo a casa, era alla guida di uno scooter di grossa cilindrata su via San Zenone all’incrocio con via San Donato. Ad un certo punto, però, per cause al vaglio dei carabinieri, il 49enne è uscito di strada con il mezzo andando a schiantarsi contro un palo e, poi, con violenza al suolo. Dai rilievi dei militari sembra che il 49enne abbia perso il controllo dopo una curva.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso. Le condizioni del 49 erano parse da subito gravissime tanto che, nella serata di ieri, era stato elitrasportato al Maggiore in codice di massima gravità. È deceduto questa mattina.

Nessun testimone ha assistito all’incidente, pare, ma i carabinieri continueranno a cercare di capire l’esatta dinamica di quanto avvenuto.