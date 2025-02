Tragico incidente, giovane in scooter si scontra contro il bus e muore a San Lazzaro (Bologna)

San Lazzaro di Savena (Bologna), 2 febbraio 2025 - Un risveglio tragico, quello di oggi, per i residenti di San Lazzaro di Savena (Bologna) dove, all’alba, un giovane, che era in sella al motorino, è morto dopo essersi scontrato con un autobus. Erano da poco passate le 4, la via Kennedy era silenziosa.

Scontro tra autobus e motorino

Quel che è certo fino ad ora è che l’autobus di linea proveniva dalla via Kennedy e si stava immettendo sulla via Emilia in direzione Bologna. Nello stesso momento il motorino stava passando sulla via Emilia ed era in direzione di Ozzano.

Il terribile scontro è avvenuto al semaforo che, a quell’ora, stando a quanto si apprende, era acceso, ma con luce lampeggiante. L’impatto è stato devastante. Il motorino e il giovane in sella sono stati sbalzati a diversi metri di distanza.

Intervento delle autorità e dei soccorsi

Sul posto sono arrivati i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di San Lazzaro e i sanitari del 118 con ambulanza e automedica. Il giovane in sella alla moto, già in condizioni disperate e con un codice di massima gravità, è stato preso in carico dai soccorsi, ma è deceduto nel trasporto in ospedale. I carabinieri, che stanno indagando per appurare l’esatta dinamica, stanno anche cercando di identificare il giovane che non aveva documenti con sè.