Valsamoggia (Bologna), 15 agosto 2020 – Muore dopo una corsa in bici nel giorno di Ferragosto. E' per colpa di un malore, dopo un giro in bicicletta nel cuore del Parco dell'Abbazia di Monteveglio, in Valsamoggia, che un uomo di 73 anni, originario di Castelfranco Emilia, non ce l'ha fatta.

Questa mattina in sella a una bici da corsa l'uomo è andato a pedalare insieme a un amico verso l'abbazia di Santa Maria Assunta. Una volta all'interno del cortile, secondo quanto risulta, il 73enne ha avuto un malore e si è accasciato. Inutili i tentativi di rianimazione degli operatori del 118. Intervenuta la Polizia municipale di Valsamoggia.

All’inizio non era chiara la dinamica di ciò che era accaduto, ma un altro veicolo è risultato estraneo ai fatti.