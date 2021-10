Castel San Pietro, 16 ottobre 2021 - Tragedia sulle strade castellane. E' un impatto violentissimo lungo la San Carlo quello che oggi pomeriggio, intorno alle 16,30, ha spezzato la vita di un centauro di 69 anni residente a Ferrara.

L'incidente mortale è avvenuto sul cavalcavia poco distante dalla cittadina termale. Scontro frontale fra l'auto, una Citroen C3 condotta da un ventenne, e la moto, una Bmw di grossa cilindrata. Il mezzo a due ruote dopo l'impatto ha persino preso fuoco.

Ancora in fase di accertamento la dinamica da parte della Polstrada. Immediati i soccorsi al 69enne, che purtroppo non ce l'ha fatta. Ferito anche il giovane al volante della C3, ma non in pericolo di vita. Sul posto, oltre al 118 e agli agenti della polizia stradale, anche i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento della motocicletta.