Incidente mortale a Bologna, nessun responsabile: gli effetti della riforma Cartabia

Investita e uccisa in via Azzurra a Bologna. Polemica sul patteggiamento: "Il giudice non lo conceda"

Bologna, 21 gennaio 2023 – Non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato. Reato di omicidio stradale. Tra le primissime in Italia, a Bologna di certo la sentenza del gup Alberto Ziroldi non ha precedenti dopo l’entrata in vigore della riforma Cartabia.

Con il giudice invitato a ragionare non più nell’ottica della conducibilità dell’accusa in giudizio, bensì della alta plausibilità di una condanna dell’imputato (la cosiddetta ’ragionevole previsione di condanna’).

Una rivoluzione copernicana, il cambio della ’regola’ dell’udienza preliminare, rispetto al passato che ha fatto e continuerà a fare discutere.

Il caso in questione risale al 9 agosto di tre anni fa, via Dante: c’è un’Audi che viaggia a bassissima velocità in direzione periferia, condotta da un medico in pensione. D’improvviso, così diranno le indagini, sbuca una donna di 72 anni, Francamaria Fiorini nativa e residente a Bologna.

Attraversa la strada all’altezza delle strisce pedonali di gran fretta. Questione di un attimo. L’automobilista non la vede, l’impatto risulterà inevitabile. "In prossimità di un’intersezione – scriverà il pm Marco Imperato nel capo di imputazione e nella successiva richiesta di rinvio a giudizio –, non arrestava il mezzo travolgendo la persona offesa che aveva impegnato l’attraversamento pedonale, cagionando prima lesioni personali, poi, poche ore dopo l’impatto, la morte".

Sì, perché sul momento lo schianto non sembrava fare presagire a un tragico finale, solo successivamente le condizioni della donna crollarono. Al conducente dell’Audi la Procura imputò "negligenza, imperizia e colpa specifica dovuta alla violazione dell’articolo 191 del Codice della strada".

Indagine, richiesta di rinvio a giudizio, ieri infine l’ultimo atto con l’udienza preliminare. Nessuna parte civile costituita perché, nel corso degli anni, i più stretti familiari sono stati risarciti. Il resto lo ha fatto la difesa dell’imputato – gli avvocati Federico Fischer e Nausicaa Turco – dimostrando, attraverso una dettagliata perizia cinematica, che l’impatto tra l’auto e la vittima non sarebbe stato evitabile, causato anche dalla forte luce in quel tratto di strada e in quel momento e dall’improvviso attraversamento della signora che spuntò dalle macchine parcheggiate ai lati di via Dante. Infine la bassa velocità dell’Audi la quale non attivò nemmeno il sistema automatico di frenata.

Insomma, riforma Cartabia alla mano, tutti elementi che, in caso di rinvio a giudizio, non facevano presagire che il processo sarebbe approdato ad una condanna ’oltre ogni ragionevole dubbio’ all’esito di primo grado. Quasi obbligato, quindi, il non luogo a procedere.