Incidente mortale in via Azzurra a Bologna, la Procura chiede 4 anni per l’uomo che investì Luisa Giovannini

Bologna, 13 aprile 2023 – Quattro anni a Gian Luca Nilo. Questa la richiesta fatta dalla Procura di Bologna per il 39enne che il 22 ottobre travolse in auto, uccidendola, l'81enne Luisa Giovannini, su via Azzurra.

La pena richiesta è la stessa per cui per due volte erano state respinte proposte di patteggiamento, la prima volta da scontare in detenzione domiciliare, la seconda in semilibertà.

Entrambe le decisioni di rigetto avevano tenuto conto del fatto che l'imputato, a fine gennaio, era stato arrestato e portato in carcere per essere evaso dai domiciliari e aver violato un divieto di avvicinamento alla ex fidanzata. Il 18 aprile dovrebbe arrivare la sentenza.

Nilo è difeso dall'avvocato Luciano Bertoluzza, mentre i familiari della vittima sono assistiti dagli avvocati Giovanni Donati e Nicola Stangolini.