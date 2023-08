Incidente mortale in viale Gandhi a Bologna, scatta l’inchiesta

Bologna, 8 agosto 2023 – Sarà indagato per omicidio stradale il cinquantenne che, nella tarda mattinata di domenica, ha innescato il maxi tamponamento in cui ha perso la vita l’ottantaseienne Vittorio Emanuele Vecchi. La polizia locale, che ha effettuato il sopralluogo dopo l’incidente, sta svolgendo degli accertamenti per stabilire la velocità a cui viaggiava il cinquantenne, che è andato dritto contro le quattro auto che erano ferme al semaforo, all’incrocio tra viale Gandhi e via Marzabotto, in zona Certosa. L’uomo, come da prassi, è stato già sottoposto agli esami necessari ad accertare se avesse assunto sostanze o fosse alla guida ubriaco: si attendono gli esiti.

L'auto distrutta dopo l'incidente in via Gandhi

Un’altra ipotesi di lavoro, che stanno verificando i poliziotti della locale, è la possibilità che il guidatore stesse armeggiando con il cellulare e non si sia accorto, fino all’ultimo, delle auto ferme incolonnate al semaforo. Motivo per cui si verificheranno le attività del telefono dell’uomo, al momento dell’incidente. Il lavoro della municipale confluirà in un’informativa che verrà consegnata in Procura.

Quel che al momento sembra certo è che l’auto del cinquantenne viaggiasse a una velocità abbastanza sostenuta: lo dimostrano i danni alla macchina della vittima, l’ultima in coda al semaforo quando è sopraggiunto il cinquantenne. Il resto lo dovranno dire gli esiti degli accertamenti sui segnali di frenata lasciati dalla macchina sull’asfalto, rilevati dagli agenti della locale, che hanno lavorato per ore nella strada, con la conseguenza di ovvi rallentamenti al traffico.

Il povero Vecchi è morto nel tardo pomeriggio di domenica all’ospedale Maggiore, dove era stato trasportato subito dai sanitari, per le conseguenze dei gravissimi traumi riportati nel tamponamento.

n. t.