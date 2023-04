Incidente mortale Bologna: morto sul colpo un 39enne di Baricella

Bentivoglio (Bologna), 8 aprile 2023 - Le strade della Bassa si sono tinte di sangue ancora una volta a seguito dell’incidente mortale verificatosi, nella tarda serata di ieri, verso le 22, in via Saletto nell’omonima frazione di Bentivoglio. A perdere la vita, per cause ancora da chiarire (non si esclude il malore o la distrazione), un 39enne residente a Baricella.

Stando a quanto ricostruito dalla Polizia locale dell’Unione Reno Galliera, subito intervenuta insieme ai militari della Compagnia di Molinella, il 39enne era a bordo della sua Peugeot 206 su via Saletto quando è uscito autonomamente dalla carreggiata, per poi andarsi a schiantare in un canale di scolo a bordo strada.

Sul posto sono prontamente arrivati anche i sanitari del 118 che, però, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 39enne che era, infatti, morto sul colpo. Ora spetterà agli agenti della Locale chiarire l’esatta dinamica dell’incidente costato la vita al ragazzo.