Bologna, 14 settembre 2019 - Tragedia all'alba in via del Gomito. A perdere la vita, travolto in sella alla sua bicicletta intorno alle 6,30, è stato un giovane di 26 anni, probabilmente straniero. L'incidente mortale è avvenuto nei pressi dell'incrocio con via Cadriano, poco distante dalla casa circondariale della Dozza.

Il giovane è stato travolto dall'auto condotta da un altro giovane di 28 anni che ha riportato ferite lievi e che ha finito la sua corsa contro il palo luce abbattendolo. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati vigili del fuoco, polizia locale e ovviamente i sanitari del 118, ma per il 26enne non c'è stato nulla da fare. Ancora da ricostruire la dinamica esatta del tragico incidente.