Castello di Serravalle (Bologna), 8 aprile 2018 - La moto che scivola e finisce, con violenza, contro il guardrail, sbalzando il ragazzo dalla sella sull’asfalto. È morto così Enea Rossi, ventiseienne di Castello di Serravalle. Ieri mattina, il ragazzo, radiologo all’ospedale di Baggiovara nel Modenese, aveva inforcato la sua Ducati per un giro in Toscana, nel firenzuolino, in provincia di Firenze. Intorno alle 12,45, mentre percorreva la strada che porta al Passo del Giogo, in direzione Scarperia, superata la località Barco, per cause in corso di accertamento, ha sbattuto contro un guard rail e successivamente sull’asfalto.

Nell'incidente sono rimasti coinvolti anche altri due motociclisti che lo seguivano e non sono riusciti a evitare l’impatto con la moto già a terra. Caduti, sono stati soccorsi e ricoverati a Careggi e a Borgo San Lorenzo, non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Firenzuola che hanno effettuato i rilievi, i carabinieri, il 118 con la Misericordia di Firenzuola con un mezzo medicalizzato, l’automedica dell’ospedale di Borgo San Lorenzo oltre all’eliambulanza Pegaso e un’altra ambulanza. L’allarme è stato immediato. I rilievi stabiliranno l’esatta dinamica dell’accaduto, anche se pare molto probabile che Rossi abbia fatto tutto da solo.

Straziante il messaggio di addio del fratello Enos su Facebook: "Sei sempre stato più bravo a esprimere certe cose. La mancanza per persone importanti che non ci sono più... Abbiamo avuto alti e bassi, passioni che ci hanno avvicinato o fatto litigare. Sei sempre stato emotivo, un terremoto eri e sei rimasto, alla fine bisognava prenderti così... Perché sei sempre rimasto sincero e fedele a te stesso. Questa mattina sei uscito per una delle cose che ti piacevano di più, un giro in moto... Ma la matta ti è scivolata dal mazzo questa volta. Mi mancherai fratellino, dai un bacio ai nonni da parte mia".

red. cro