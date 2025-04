Incidente frontale in auto, morto storico macellaio di Malalbergo

Malalbergo (Bologna), 16 aprile 2025 – Ennesimo incidente mortale sulle strade della Bassa. A perdere la vita, nel pomeriggio di oggi, sulla via Nazionale, a Malalbergo l’86enne Amalio Nardi. L’anziano era lo storico fondatore del noto ’Supermercato delle Carni’, creato nel 1976, sempre sulla via Nazionale di Malalbergo, a pochi passi da dove ha perso la vita.

L’incidente

Erano all’incirca le 16.20. Nardi era alla guida della sua Dacia Sandero e si stava dirigendo verso il centro del paese quando, per cause da chiarire e che non escludono il malore, ha perso il controllo della vettura. La macchina di Nardi è, dunque, piombata nella corsia opposta dove si è scontrata, frontalmente, con una Toyota Ch-R che ha, poi, a sua volta urtato, in modo lieve una Ford Kuga.

La macchina di Nardi si è poi arenata a bordo strada. Sul posto sono sopraggiunti i sanitari del 118 con due ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso oltre ai vigili del fuoco. A nulla sono valsi, però, i soccorsi per l’86enne.

Il conducente della Toyota è stato portato all’ospedale in codice di media gravità per un politrauma, mentre la conducente della Kuga ha rifiutato le cure mediche. A fare i rilievi sulla scena dell’incidente sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Molinella. Sulla Nazionale si sono verificate lunghe code anche a causa dell’ora di punta.

Il ricordo del sindaco

Commosso il ricordo del sindaco di Malalbergo, Massimiliano Vogli: “Amalio è stato lo storico macellaio di Malalbergo e negli anni ‘70 ha aperto il Supermercato delle Carni. Si tratta di un’attività, ora gestita dai familiari, conosciutissima non solo nella Bassa ma anche in città. Le mie più sentite condoglianze alla moglie Mara, al figlio e al nipote che attualmente gestisce l’attività”.