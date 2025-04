Incidente tra due moto, Raffaele muore a 46 anni. Automobilista indagato

Bologna, 27 aprile 2025 – Incidente tra moto nel Triestino, l’altra notte: è morto così Raffaele Lioncino, ‘Lello’ per gli amici, di 46 anni, originario di Giugliano, comune della città metropolitana di Napoli, e residente a Bologna. Stava percorrendo la ex Gvt (Grande viabilità triestina), nella notte tra il 23 e il 24 aprile quando, attorno alle 2 del mattino, si sarebbe verificato un tamponamento tra la sua e un’altra moto.

La due ruote di Lioncino si è scontrata con quella di un ragazzo 28enne, anche lui originario di Napoli e residente a Bologna, rimasto ferito. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo a ’Lello’, mentre il 28enne, che ha riportato qualche trauma, è stato trasportato all’ospedale di Cattinara.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti, ma sembra che un’auto condotta da un cittadino triestino abbia cambiato corsia all’improvviso, causando così lo schianto tra le due moto. L’uomo che era al volante è quindi indagato per omicidio stradale. La sua auto è stata sequestrata e la patente ritirata.

Lioncino si era trasferito in Emilia-Romagna per lavoro. Sotto choc due comunità, quella di Giugliano e quella di Bologna. Tantissimi i ricordi di quanti l’hanno conosciuto, che hanno voluto rendergli omaggio anche scrivendo sui social: “Buon viaggio, biker”. “Bello come il sole, pieno di vita e progetti che stavi realizzando”, “Lello amico mio, ancora non ci credo. Riposa in pace”. “Ci mancherai tantissimo”. E ancora: “Mi piace pensare che sei partito per un lungo viaggio... Ciao Lello”. Anche la pagina del mercatino di Giugliano ha voluto condividere un post a lui dedicato: “Raffaele era delle nostre zone, un terribile schianto ha messo per sempre fine alla sua giovane vita. Aveva solo 46 anni, una vita anche da vivere davanti a sé. Riposi in pace”.

Oltre all’immensa tristezza, tra quanti lo conoscevano e gli volevano bene monta in queste ore anche una forte rabbia per l’ennesima tragedia consumata sulle strade. Ora, proseguiranno le indagini per fare luce su quanto accaduto esattamente quella notte.