Terribile incidente in moto a San Lazzaro: gravissimo un ragazzo di vent’anni

San Lazzaro (Bologna), 7 maggio 2025 – Ennesimo gravissimo incidente sulle strade della provincia, a San Lazzaro. Gravissimo un ragazzo di vent’anni uscito di strada con la moto.

Era da poco passata la mezzanotte, ieri sera, Il giovane, residente sul territorio, che forse stava facendo rientro a casa, stava percorrendo via Palazzetti a bordo della sua moto. Ad un certo punto, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, il ventenne avrebbe perso il controllo della due ruote, andando a sbattere prima contro il marciapiedi, poi contro un palo della luce.

Sul posto sono prontamente arrivati i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica, ma le condizioni del giovane sono parse da subito gravissime. Così i medici e i sanitari hanno stabilizzato le sue condizioni poi si sono organizzati per trasportarlo nel tempo minore possibile al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore in codice di massima gravità.

Qui, i medici hanno effettuato i primissimi esami e ne hanno disposto l’immediato ricovero: secondo gli accertamenti iniziali ha riportato gravi traumi agli arti inferiori, ma, stando a quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita.

I rilievi dell'incidente, affidati ai carabinieri della Compagnia di San Lazzaro, dovranno chiarire le cause di quanto accaduto: al momento si esclude il coinvolgimento di altri mezzi.