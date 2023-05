Incidente a Bologna: motociclista muore, autista del furgone in fuga

San Giovanni in Persiceto (Bologna), 31 maggio 2023 – Tragico scontro tra una moto e un furgone, con il conducente del secondo mezzo che invece di fermarsi a prestare soccorso al centauro agonizzante, ha ripreso la corsa ed è fuggito. I fatti sono avvenuti verso le 18.30 di ieri pomeriggio, sulla via Modena a San Giovanni in Persiceto. La dinamica del tragico schianto è ancora tutta da ricostruire e la difficoltà, secondo quanto rilevato dagli inquirenti, è appunto dovuta al fatto che il furgoncino coinvolto nell’incidente con la Ducati Monster è scappato subito dopo l’impatto rendendo, dunque, complicato capire l’esatta sequenza di quanto accaduto.

Quel che è certo è che la strada, a quell’ora, era molto trafficata e sono tanti i testimoni che hanno assistito all’incidente e che sono già stati sentiti dalle forze dell’ordine per dare un’identità al conducente del furgone. Verso le 18.30 di ieri pomeriggio un 45enne italiano, P. C., a bordo della sua moto, stava percorrendo la via Modena per fare rientro a casa: abita, infatti, nei pressi di San Giovanni in Persiceto e stava viaggiando da Sant’Agata Bolognese proprio in direzione di Persiceto. A un certo punto la moto si è scontrata con il furgoncino e il centauro è stato sbalzato prima contro il camioncino poi, mentre questo mezzo scappava a folle velocità, sull’asfalto a centinaia di metri dalla due ruote che è rimasta accartocciata nel punto d’impatto. Alcuni automobilisti di passaggio hanno subito chiamato le forze dell’ordine dando anche importanti dettagli sulle caratteristiche del furgoncino dileguatosi che, a quanto si apprende, aveva il retro scoperto.

I sanitari del 118 sono arrivati sul posto con un’ambulanza e un’automedica, ma viste le condizioni del 45enne, che fin da subito sono parse gravissime, è stato anche allertato l’elisoccorso dall’ospedale Maggiore. Il motociclista è stato a lungo rianimato sul posto, poi, caricato sull’elicottero e trasferito al Maggiore in codice di massima gravità dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. In serata, è stato constatato il decesso del 45enne.

I carabinieri della Compagnia di San Giovanni in Persiceto sono arrivati tempestivamente e ora sono sulle tracce del conducente del furgone coinvolto nell’incidente e poi scappato. Verranno visionate anche le telecamere di sorveglianza della zona per cercare di ricostruire il tragitto del pirata della strada, che potrebbe avere le ore contate.