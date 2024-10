Incidente nel Bolognese, muore motociclista di 25 anni

Sant’Agata (Bologna), 11 ottobre 2024 – Un giovane motociclista è morto in serata a Sant’Agata. La vittima è un 25enne, residente in provincia di Venezia. Secondo prime informazioni la tragedia si è verificata intorno alle 19 sulla Provinciale 255 che in quel tratto si chiama via Modena. Secondo quanto si è potuto apprendere, il motociclista era in sella alla sua moto, una Cagiva 650, quando, per cause in via di accertamento da parte dei carabinieri di Sant’Agata intervenuti sul luogo dell’incidente, si è scontrato frontalmente, dopo la rotonda in direzione di Nonantola (Modena), contro un’automobile, una Opel Astra condotta da un uomo di 37 anni residente a San Giovanni in Persiceto.

Nel violento impatto entrambi i mezzi sono finiti fuori strada in un campo. Alcuni automobilisti di passaggio hanno dato l’allarme e sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, l’elisoccorso, i vigili del fuoco e i carabinieri della locale stazione. Tuttavia i medici del pronto soccorso non hanno potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo, morto sul colpo, mentre l’automobilista, rimasto illeso, era sotto choc.

I militari dell’Arma, che hanno avvisato il magistrato di turno, si sono occupati dei rilievi e dovranno ora stabilire l’esatta dinamica dello scontro frontale. Il tratto di via Modena interessato dal sinistro è stato chiuso per diverse ore e solo verso 22,30 circa la situazione è tornata alla normalità e la strada è stata riaperta al traffico. Secondo altre prime informazioni raccolte pare che il giovane collaborasse con la Lamborghini.