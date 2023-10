Incidente oggi a San Lazzaro: 21enne gravissimo, via Zucchi chiusa al traffico

San Lazzaro di Savena (Bologna), 19 ottobre 2023 – Un ragazzo di 21 anni è rimasto ferito molto gravemente in un incidente frontale avvenuto verso le 8,30 in via Zucchi a San Lazzaro.

Lo schianto è avvenuto all’altezza della Borgatella: due auto che procedevano in direzioni opposte si sono scontrate frontalmente. Alla guida di una delle due auto c’era appunto il ragazzo di 21 anni che è rimasto incastrato tra le lamiere dell’abitacolo: per estrarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Appena possibile, il ragazzo è stato consegnato alle cure dei sanitari del 118, arrivati in via Zucchi a sirene spiegate. Il 21enne è molto grave: è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore in codice di massima gravità. Pressoché illeso, invece, l’altro guidatore

Via Zucchi è stata chiusa al traffico per consentire agli uomini e ai mezzi di soccorso di operare e questo ha causato gravi ripercussioni sul traffico mattutino della zona.

A ricostruire la dinamica dello scontro saranno gli uomini della polizia municipale, arrivate con tre pattuglie.

Notizia in aggiornamento