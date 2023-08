Incidente oggi A1 Bologna, schianto tra tir e auto: un morto. Traffico e code

Bologna, 5 agosto 2023 – Tragico incidente, questa notte intorno alle 3 in A1, dove una persona è morta, nello scontro tra un tir e un’auto. Sulle cause dell’incidente sta lavorando la polizia stradale, intervenuta nella galleria Allocco, tra Rioveggio e Sasso Marconi, in direzione di Bologna, assieme a vigili del fuoco, sanitari del 118 e personale di Autostrade.

Per permettere i lavori dei soccorsi e la rimozione dei mezzi, il traffico ha subito forti rallentamenti e in direzione Bologna si circola ancora su una sola corsia: sono già registrati sette chilometri di coda, con ripercussioni di 4 km di coda in A1 Direttissima.

Autostrade consiglia agli utenti provenienti da Firenze e diretti verso Bologna o Milano di immettersi in A11 verso Pisa, quindi in A12 verso La Spezia e infine in A15 verso Parma dove rientrare in A1 verso Bologna o Milano.

Disagi anche ieri sulla A1 per un tir che ha preso fuoco nella notte nella galleria Di Base della direttissima: fortunatamente però non sono risultati feriti.