Incidente in A14 oggi, chiuso il tratto fra San Lazzaro e Bologna Fiera

Bologna, 31 maggio 2023 – Schianto fra mezzi pesanti sull’asfalto dell’A14. Chiuso temporaneamente, dalle 14,20, per incidente un tratto dell’autostrada Bologna-Taranto.

Non si passa quindi fra le uscite di Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera in direzione dell’allacciamento con l’A1, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 18. Lunghe le code che si sono formate e traffico in tilt.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del fuoco e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Attualmente il traffico è bloccato e si registrano 4 km di coda in direzione nord e 1 km in direzione sud, per curiosi.

Diversi chilometri di coda e pesanti ripercussioni anche sulla viabilità cittadina

Come evitare il traffico, le alternative

Agli utenti provenienti da Ancona e diretti verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria a Bologna San Lazzaro, si consiglia di percorrere la viabilità esterna in direzione di Bologna Arcoveggio, per poi entrare in A13 verso l’allacciamento con l’A14 (Bologna), quindi si consiglia di percorrere l’A14 verso l’allacciamento con l’A1 (Milano).