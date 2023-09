Incidente oggi A14 tra due auto e un camion: code tra Castel San Pietro e Casalecchio

Bologna, 11 settembre 2023 – Traffico bloccato e coda di 9 km (alle 7.30) sull’A14, nel tratto compreso tra Castel San Pietro e il raccordo di Casalecchio in direzione A1 Milano-Napoli.

Nella notte un incidente all'altezza del km 11 che ha visto coinvolte due autovetture e un camion: attualmente nel tratto interessato sono in corso le operazioni di ripristino dello spartitraffico. Per questo si transita su due corsie in direzione Bologna.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia.

In direzione opposta, nel tratto compreso tra Bologna Borgo Panigale e l'Allacciamento con l'A13 – Padova Sud, dove il traffico transita su due corsie, si segnalano 4 km di coda in direzione Ancona.

Ripercussioni anche in A13 Bologna-Padova, dove nel tratto compreso tra Interporto e il bivio con l'A14 Bologna-Taranto si segnalano 2 km di coda in direzione Bologna.

Agli utenti in viaggio in A14 verso Bologna si consiglia di uscire alla stazione di Bologna San Lazzaro e di rientrare alla stazione di Bologna Casalecchio dopo aver percorso la viabilità ordinaria.