Incidente oggi sull’asse attrezzato verso Casalecchio, il traffico paralizza Bologna

Bologna, 13 marzo 2025 – Traffico paralizzato, in orario di punta, alla Barca e sull’asse attrezzato verso Casalecchio.

L’incidente, a quanto si apprende un tamponamento che ha coinvolto cinque auto, è avvenuto intorno alle 8 del mattino, con il flusso dei lavoratori diretti verso l’impiego.

Nessuno degli automobilisti è rimasto ferito in maniera grave, ma ovviamente i rilievi dell’incidente, affidati alle polizia locale di Bologna con l’ausilio dei colleghi di Casalecchio, ha causato pesanti ripercussioni sul traffico, già gravato in questa parte della città dalla presenza dei cantieri.

La situazione del traffico

Il traffico si è riversato nelle strade limitrofe, ma ci sono ancora lunghe code anche in via della Barca e via de Pisis, fino all’imboccatura con viale Togliatti.

Tutte le vie che portano in centro sono intasate. Tanti guidatori provano a fare inversione ma, al momento, con scarsi risultati.

Lo sfogo dei cittadini sui social

Sui social i commenti legati al disagio degli automobilisti si moltiplicano, visto che le ripercussioni dell’incidente hanno pesantemente inciso sulla circolazione di tutta la zona ovest di Bologna.

Il malcontento dei cittadini è riassunto dal capogruppo della Lega, Matteo Di Benedetto: “La Barca si è fermata – dice -. Questa mattina siamo stati inondati da centinaia di segnalazioni di persone rimaste completamente bloccate in mezzo al traffico per ore o che hanno visto la circolazione totalmente paralizzata alla Barca. La mancanza di programmazione da parte di sindaco e giunta hanno portato a una situazione insostenibile. Chi per necessità familiari, personali o lavorative deve prendere l’automobile, ora deve farsi il segno della croce e sperare di riuscire ad arrivare in tempo. Chiediamo che il sindaco faccia mea culpa e si adoperi per correggere la programmazione e dare respiro alla mobilità di Bologna”.