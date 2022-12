Incidente oggi a Bologna: anziano in bicicletta investito sulle strisce

Incidente in bicicletta, foto generica

Bologna, 31 dicembre 2022 – Grave incidente, questa mattina intorno alle 10,30, in via Mainoldi, in zona Felsina. Un uomo di 76 anni, in bicicletta, è stato investito mentre attraversava sulle strisce.

L'auto percorreva via Mainoldi con direzione via Mazzini, quando giunta all'altezza di un attraversamento ciclo/pedonale si scontrava con la bicicletta dell’anziano. Nell’impatto il ciclista ha riportato diverse ferite: sul posto si i intervenuti i sanitari del 118 e la polizia municipale, per i rilievi.

L’uomo è stato trasportato in codice di massima gravità all’ospedale Maggiore.