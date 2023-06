Incidente oggi a Bologna, scontro fra tre auto in viale Aldini

Bologna, 27 giugno 2023 – Scontro a tre in via Aldini, e in un attimo è fragor di sirene.

Polizia locale e alcune squadre dei vigili del fuoco sono intervenute intorno alle 16.30 per un incidente che ha coinvolto 3 auto, tra queste un suv, che è finito sull’era dell’aiuola centrale spartitraffico, e un veicolo delle Poste.

Il personale ha messo in sicurezza il luogo dello scontro. Sul posto erano presenti i sanitari del 118 che hanno preso in cura alcuni passeggeri delle auto interessati da piccole escoriazioni. Era presente anche Polizia locale.

Sarà compito degli agenti, che hanno effettuato i rilievi, fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente, che ieri ha causato non pochi disagi al traffico dell’ora di punta.