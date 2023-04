Maxi incidente oggi a Budrio (Bologna): 5 feriti, traffico in tilt

Minerbio (Bologna), 18 aprile 2023 - L’ennesimo terribile incidente ha paralizzato le strade della Bassa, questa mattina, poco dopo le 8.

Lo scontro, che ha coinvolto quattro auto e una moto, si è verificato al confine tra Budrio e Minerbio, in prossimità della frazione di Armarolo di Budrio tra via del Luzzo e la Savena Superiore. All’origine dell’incidente ci sarebbe un’invasione di corsia, avvenuta per cause in corso di accertamento.

Cinque le persone ferite, il motociclista 37enne è stato portato in ospedale in condizioni gravi, ma non è in pericolo di vita. Due dei soccorsi sono in condizioni di media gravità, la quinta persona ha riportato invece ferite lievi.

La strada Sp 5 tra Armarolo di Budrio e Minerbio è chiusa, sul posto ci sono gli agenti della Polizia locale. Sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze, due automediche e l’elisoccorso da Ravenna.