Incidente a Bologna oggi: scontro tra auto e scooter, grave un uomo

Bologna, 1 aprile 2023 – Brutto incidente, poco dopo le 19.30, in via Calamosco angolo via San Donato, poco distante dal ristorante pizzeria ‘Il piccolo cow boy’.

Nello scontro sono rimasti coinvolti uno scooter e un’auto. Restano da chiarire le cause che hanno portato all’incidente: sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale per fare i primi rilievi insieme al personale sanitario del 118.

Le condizioni del conducente dello scooter sono apparse da subito gravi, tanto che l’uomo è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Maggiore in codice di massima gravità.