Incidente a Bologna oggi, scontro fra tre auto in via Benedetto Marcello. Conducenti incastrati

L'incidente in via Benedetto Marcello, vigili del fuoco in azione

Bologna, 23 marzo 2023 – Incidente con carambola e automobilisti incastrati oggi pomeriggio in via Benedetto Marcello, in pieno quartiere Savena.

Il maxi scontro è avvenuto intorno alle 18 all’incrocio con via Cavazzoni, quando, per cause ancora in fase d’accertamento, un’auto avrebbe colpito altri due veicoli che, nella carambola, si sarebbero urtati con le portiere, bloccando gli occupanti all’interno.

Sul posto sono al lavoro diverse squadre dei vigili del fuoco, oltre a polizia locale e polizia di stato, che si stanno occupando della viabilità. Presenti anche i sanitari del 118 per portare soccorso ai feriti.

Notizia in aggiornamento